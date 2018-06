Polícia procura mulher que cola cadeados de igrejas e lojas em Fortaleza

FORTALEZA - A polícia cearense está à procura de uma mulher que nos últimos 15 dias vem colando cadeados em Fortaleza. Ela tem atacado igrejas e comércios dos bairros José Walter, Messejana, Mondubim e Lagoa Redonda. Uma das igrejas que tiveram os cadeados colados pela mulher foi a de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os templos de Messejana, Conjunto José Walter e na Avenida Washington Soares tiveram os cadeados colados durante a semana passada.

Ao registrar Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia de Messejana, o bispo Cícero Alencar denunciou que a mulher em um mesmo dia agiu de manhã e à noite. A polícia está de posse de vídeo, que mostra a ação da coladora de cadeados na igreja de Messejana.

E é a partir desse vídeo que os policiais civis estão tentando identificá-la. Mas até esta segunda-feira, 24, a investigações pouco avançaram. Os policiais tentam saber também os motivos que levaram esta mulher a colar cadeados indiscriminadamente na periferia de Fortaleza.

As lojas atacadas pela coladora são da Avenida Perimetral, no bairro Mondubim. Os comerciantes reclamam pela ação da Polícia. "Já tive que trocar oito vezes de cadeado por causa desse louca", disse um comerciante do Mondubim, que não quis se identificar. A pista também dos cadeados colados nos lojistas do Mondubim é um vídeo gravado pelas câmaras de segurança das lojas.