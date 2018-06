Polícia procura suspeitos de roubar helicóptero para resgatar presos no RS

SÃO PAULO - Um grupo que roubou um helicóptero, manteve o piloto refém e depois abandonou a aeronave é procurado pela polícia no Rio Grande do Sul, desde o último sábado, 8. Os criminosos contrataram o serviço de uma empresa de táxi aéreo em Canela, na serra gaúcha, por R$ 5 mil. Uma das suspeitas é de que a quadrilha planejasse resgatar presos de cadeias na região metropolitana de Porto Alegre.

A aeronave foi localizada poucas horas depois em uma área rural de Triunfo, também na serra. A Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc) fica a apenas cinco minutos de voo do local. Quatro homens e uma mulher foram vistos fugindo do local em dois carros, enquanto o helicóptero foi abandonado com luzes ligadas e pronto para decolagem. Já o piloto foi deixado na zona norte da capital gaúcha, a cerca de 80 quilômetros da área.

No final do domingo, a Polícia Civil do Estado divulgou imagens de câmeras de segurança do homem que pilotou o helicóptero no lugar do funcionário da empresa. Ele havia apresentado documentos falsos para contratar o voo. O telefone 0800-510-2828 foi disponibilizado para denúncias anônimas sobre o grupo. Nenhum suspeito foi identificado até o momento.

