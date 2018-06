Polícia quer apurar telefonemas

A polícia vai pedir a quebra do sigilo telefônico do ex-marido da atriz Susana Vieira, o ex-policial militar Marcelo Silva, de 38 anos, morto anteontem de manhã, por overdose de cocaína. O delegado Raphael Willis quer saber para quem ele ligou para pedir a droga. Segundo o depoimento da namorada de Marcelo, a estudante Fernanda Cunha, ele teria comprado a droga de dois PMs, no centro do Rio. Expulso da PM por motivo disciplinar há mais de um ano, ele foi enterrado ontem à tarde no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, zona norte, vestindo uma farda da corporação. O delegado vai ouvir também funcionários do motel onde ele passou a noite para saber se eles realmente encontraram papelotes da droga vazio e uma caixa de comprimidos de Viagra. Existe também a suspeita de que ele possa ter ingerido remédio de uso controlado. O laudo do Instituto Médico-Legal que revelará com exatidão o que o ex-PM consumiu só deverá ficar pronto na próxima semana. Marcelo morreu anteontem na garagem do apart-hotel, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, onde morava com a namorada havia um mês. Foi Fernanda quem contou à polícia, horas depois de ele ser encontrado morto, que o namorado havia consumido grande quantidade de cocaína. Segundo o advogado de Marcelo, Rene Rocha, a mãe do ex-PM quer processar Ana Maria Braga por danos morais. A apresentadora criticou Marcelo após a separação de Susana Vieira. "Já era uma vontade do Marcelo. Por enquanto, estou aconselhando a família a esperar para dar início ao processo. Estão todos muito nervosos." Marcelo casou-se com Susana Vieira em 2006. No fim daquele ano, ele foi preso em flagrante, após se envolver em uma confusão em um motel. Ele foi acusado de agredir uma mulher que o acompanhava, supostamente uma garota de programa, e de quebrar o quarto. Na ocasião, teria feito uso de cocaína, segundo a garota. Poucos meses depois, Marcelo foi expulso da PM. Ele ainda foi expulso de casa pela atriz no mês passado depois de Fernanda, a nova namorada, ligar para Susana e contar que eles mantinham um relacionamento.