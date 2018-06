Polícia realiza blitze na zona Oeste de SP A Polícia de São Paulo realizou blitze em dois bairros da zona oeste da capital paulista na noite deste domingo. Foram montados bloqueios nas ruas dos bairros de Vila Madalena e Alto de Pinheiros, áreas com grande número de casas de diversão e com predominância de público jovem. Os agentes, munidos de mandados de busca e apreensão, entraram em várias casas. Segundo o Bom Dia SP, da TV Globo, nesses locais, foram apreendidos drogas e dinheiro, resultado da venda do entorpecente. Cinco pessoas foram presas. Na última sexta-feira, a Polícia Militar efetuou a chamada "Operação Pentágono", que contou com a participação de 3.700 soldados, dispostos em 780 viaturas. Houve diversos bloqueios e blitze em 938 locais diferentes da capital paulista. No final, foram presas 46 pessoas em flagrante por diversos crimes e recapturados cinco condenados pela Justiça.