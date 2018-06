Polícia realiza maior apreensão de drogas do ano em RS

SÃO PAULO - Policiais do Departamento de Investigações do Narcotráfico (Denarc) apreenderam na manhã desta sexta-feira, 7, mais de meia tonelada de maconha em Taquari, no Rio Grande do Sul. Esta foi a maior apreensão de drogas realizada no Estado neste ano.

A droga estava em um veículo abordado pela polícia no pedágio da BR-386. O motorista foi detido quando tentou fugir. De acordo com a Polícia Civil, a droga veio do Paraguai e seria vendida na região metropolitana de Porto Alegre. O preso foi encaminhado ao Presídio Regional de Montenegro.