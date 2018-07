Polícia realiza nova blitz em Pinheiros A polícia ainda não contabilizou os resultados da blitz realizada na noite de sexta-feira e madrugada de sábado no bairro de Pinheiros, Zona Oeste. Bares e casas noturnas foram vistoriados e veículos abordados e revistados na Rua Morato Coelho e adjacências. Houve algumas detenções e autuação do estabelecimentos comerciais que apresentaram irregularidades. A blitz envolvia policiais civis e militares, funcionários da Prefeitura Municipal e a Guarda Civil Metropolitana. Os primeiros números apresentados por policiais militares do 23º BPMM dão conta de que, até às 5 horas, 29 veículos haviam sido vistoriados, 15 motocicletas foram paradas e 113 pessoas foram abordadas. Um rapaz de 18 anos foi levado ao 14º DP - Pinheiros por estar portando entorpecente. Doze estabelecimentos comerciais foram notificados por estarem em situação irregular.