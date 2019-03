Polícia realiza operação nacional contra pedofilia 

SÃO PAULO - A Polícia Civil realiza na manhã desta quinta-feira, 28, operação nacional contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes praticados na Internet.

A ação, denominada "Luz na Infância 4", cumpre 266 mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdos relacionados aos crimes de exploração sexual.

No Estado de São Paulo são 92 mandados de busca e apreensão. Até às 11h, foram realizadas 48 prisões em flagrante, sendo 11 na capital, 22 na Grande São Paulo e 15 no interior do Estado.

A força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) envolve Polícias Civis do Distrito Federal e de 26 Estados.

Ao todo, foram mobilizados mais de 1.500 policiais para o cumprimento da missão. A ação desencadeada é decorrente de cooperação mútua entre a Diretoria de Inteligência e a Diretoria de Operações, ambas vinculadas à Secretaria de Operações Integradas do MJSP.

A pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos de prisão por compartilhar e de 4 a 8 anos de prisão por produzir conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual.

Balanço da operação

A operação Luz na Infância 1, realizada em 20 de outubro de 2017, cumpriu 157 mandados de busca e apreensão de computadores e arquivos digitais. Foram presas 108 pessoas.

Na Luz da Infância 2, feita em 17 de maio de 2018, as polícias civis dos Estados cumpriram 579 mandados de busca, resultando na prisão de 251 pessoas.

E por último, a Luz da Infância 3, deflagrada no dia 22 de novembro de 2018 no Brasil e na Argentina, cumpriu 110 mandados de busca, resultando na prisão de 46 pessoas.