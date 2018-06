Polícia recaptura 13 dos 71 fugitivos da cadeia de São Roque A polícia recapturou, na manhã desta terça-feira, treze dos 71 detentos que foram resgatados na noite de segunda-feira da Cadeia Pública de São Roque, no interior de São Paulo, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP). A fuga aconteceu por volta das 22 horas, quando o carcereiro retirava o lixo da cadeia. Construída para abrigar no máximo 48 presos, a ocupação atual da cadeira era de 140. Metade conseguiu fugir, a maior parte pela porta da frente do prédio, deixando o carcereiro algemado em uma cela. Os criminosos, armados com uma pistola e duas espingardas calibre 12, chegaram em dois carros, um Fiat Uno e um Gol modelo antigo - cujas placas não foram anotadas - e invadiram a cadeia, na rua Quirino Capuzzo, no centro da cidade. Segundo a polícia, os bandidos sabiam o horário em que o carcereiro recolhe o lixo todos os dias. No momento em que abriu o portão, o policial foi rendido e, após ter suas armas tomadas pelos criminosos, foi obrigado a abrir algumas das celas.