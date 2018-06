Polícia recaptura 51 dos 84 presos que fugiram de Itapeva A polícia já conseguiu recapturar até as 10h30 horas da manhã desta terça-feira, 30, 51 presos, dos 84 que fugiram da cadeia de Itapeva, no interior de São Paulo, no último domingo, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Os presos fugiram após dois detentos vestidos de mulher renderem dois carcereiros com um revólver. Depois de libertar os presos, a dupla disfarçada pegou uma espingarda em um armário dos policiais e saiu pela porta da frente do prédio. Um terceiro carcereiro conseguiu pular o muro da cadeia e avisar a polícia.