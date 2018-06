Polícia recupera 4 guitarras roubadas de Rita Lee O professor de música André Luiz de Oliveira, de 33 anos, foi preso ontem por policiais do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) com quatro guitarras pertencentes à banda da cantora Rita Lee. Os instrumentos tinham sido roubados em agosto do ano passado, quando o caminhão da banda foi interceptado por criminosos na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia. Oliveira foi pego com as guitarras em sua casa, no centro de Poá, Grande São Paulo. Ele afirmou aos policiais ter pagado cerca de R$ 7 mil pelos instrumentos, mas disse desconhecer que eram da cantora. Em depoimento, admitiu saber que eram roubados. O Deic investigava denúncia sobre receptação quando chegou ao professor, que vendia instrumentos pela internet. Ele foi autuado em flagrante. Após o assalto, Rita Lee ofereceu recompensa de R$ 10 mil. Uma guitarra Gibson, por exemplo, pode custar até R$ 10 mil. Ontem, a cantora não quis comentar o caso.