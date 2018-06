Polícia recupera carga de medicamento roubado em SP Uma denúncia levou policiais militares a estourar, no início da madrugada desta quinta-feira, 1, um galpão onde uma carga de remédios roubada estava sendo descarregada. No interior do imóvel, localizado na região do Sapopemba, zona leste da capital, foram detidas 5 pessoas. Três delas são suspeitas de pertencerem à quadrilha que, por volta das 22h45 de quarta-feira, 28, dominou o caminhoneiro Darcio Edilson Ferreira, de 38 anos, na pista sentido Castello Branco da marginal Pinheiros, em frente à Editora Abril, quando este seguia para uma transportadora. Encapuzados e ocupando uma moto e um veículo de passeio, os assaltantes dominaram Darcio, colocando a vítima em um carro e assumindo o volante da carreta do tipo baú. O caminhoneiro foi abandonado na Rodovia Anhangüera. A polícia foi avisada e o rastreador do veículo ajudou na localização da carga de remédios do Aché Laboratórios. O material é avaliado em mais de R$ 500 mil. Dentro do galpão, segundo os policiais, também foram encontrados muitas embalagens e potes plásticos. Foram presos no galpão, Cláudio Vitoriano, de 34 anos, Nilton de Oliveira Vieira, de 24 anos, e Paulo César de Moura Oliveira, de 41 anos. Os dois proprietários do imóvel foram ouvidos no 70º Distrito Policial, de Sapopemba, e também podem ser indiciados por receptação dolosa - quando o receptador sabe que está adquirindo um produto proveniente de roubo ou furto. Nenhuma arma foi encontrada com as cinco pessoas encaminhadas à delegacia.