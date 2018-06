Polícia recupera carreta roubada avaliada em R$ 7 mil, no Rio

SÃO PAULO - Policiais rodoviários federais recuperaram um carreta que estava carregada com madeira no município de Resende, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira, 14. A carga está avaliada em mais de R$ 7 mil.

Agentes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou a PRF sobre uma carreta que parada após a balança de pesagem em Resende, na Rodovia Presidente Dutra, no km 301. A carreta entrou no posto de pesagem às 23 horas e, devido ao excesso de peso em um dos eixos, sua passagem foi barrada.

O veículo foi bloqueado pela empresa de rastreamento e o motorista desceu da cabine e fugiu. Ao investigar, a polícia descobriu que o veículo havia sido roubada em Piraí na quarta-feira, 13.

A carreta e carga foram levadas para a 89ª DP (Resende), onde a ocorrência foi registrada.