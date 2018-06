Polícia recupera no Rio quadro de Cândido Portinari roubado em PE

O quadro "O Enterro", de Cândido Portinari, furtado este mês no Museu de Arte Contemporânea (MAC), em Olinda, em Pernambuco, foi localizado e apreendido neste sábado, 31, no Rio de Janeiro. Uma pessoa foi presa em flagrante e levada para a sede da Polícia Federal (PF), no Rio.

O crime foi percebido no dia 14 de julho, mas a data do roubo é desconhecida. A obra avaliada em R$ 1,5 milhão faz parte da Série Azul do artista, integrada por outras quatro telas, todas do acervo do museu. O museu não possui circuito interno de televisão e sua segurança é feita por vigilantes.