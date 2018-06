Polícia recupera R$ 100 mil em joias roubadas em Santa Maria, no RS

PORTO ALEGRE - Três pessoas foram presas, na manhã desta quarta-feira, 18, suspeitas por tráfico de drogas, roubo a estabelecimentos comercias e residências. As prisões ocorreram em Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul, onde policiais civis cumpriram 10 mandados de busca e apreensão, dois de prisão e apreenderam joias avaliadas em R$ 100 mil. Uma mulher foi presa em flagrante. As diligências aconteceram na Vila Maringá e no bairro Boi Morto.

O delegado da 4ª Delegacia de Polícia de Santa Maria (Camobi), Antônio Firmino, afirmou ao Estado que na ação desta quarta-feira foram apreendidos com os traficantes 10 kg de maconha, além de joias que foram roubadas durante um assalto a uma joalheria no centro da cidade. O crime teria ocorrido no início deste mês.

"O valor estimado destas joias gira em torno de R$ 100 mil", avaliou o delegado. Todos os integrantes do grupo têm antecedentes criminais. Cerca de 30 policiais civis participaram da ação.