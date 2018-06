Polícia reprime protesto no Distrito Federal

BRASÍLIA - Os manifestantes que saíram da Praça do Relógio em direção à Fan Fest foram recebidos com violência pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Os policiais formaram um cordão de isolamento cerca de um quilômetro antes da entrada do evento e impediram a passagem do grupo, composto por aproximadamente 150 pessoas. A cavalaria da PM e homens do Grupo Tático Operacional (Gtop) também participaram da operação.

Sob o comando do coronel Neviton Pereira Júnior, o pelotão fechou todas as faixas do Pistão Norte, via que dá acesso ao Taguaparque. Alguns dos manifestantes tentaram, sem sucesso, negociar com o policiamento a passagem pelo bloqueio. Irredutível, o coronel argumentou que qualquer tipo de aglomeração está proibida de chegar até o evento, independente do motivo.

"Vocês tem duas escolhas: ou param por aqui e voltam para onde estavam com suas faixas e panfletos, ou então tentam passar por nós e vão para o conflito", reforçou. Com megafone na mão, um dos presentes reclamou do abuso policial. "O que estão nos dizendo é que não somos cidadãos e não temos direito de ver o jogo como qualquer outro. Isso é apenas mais um dos crimes cometidos pela Fifa no Brasil", retrucou.

Revoltados, alguns tentaram seguir pela calçada e foram reprimidos com truculência pela polícia. O próprio coronel Pereira Júnior arrancou das mãos de um jovem uma faixa que dizia "Bem-vindos à Copa das manifestações". Questionado por outra pessoa onde estava o objeto, o coronel foi irônico: "A faixa está logo ali na frente para a população passar".

Durante a confusão, que durou cerca de meia hora, dois homens que usavam camisas para tapar os rostos foram puxados pelo pescoço e arrastados por alguns metros por homens do Gtop, que ameaçaram os demais. "Aqui é 'aroeira', quem tentar passar por mim vai levar porrada", gritou o sargento Adilson Lopes. Acuados, os manifestantes deixaram o local rumo a Praça do Relógio por volta das 16h45.