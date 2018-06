Polícia retoma buscas por Eliza em sítios de Minas Gerais

SÃO PAULO - A Polícia Civil de Minas retomou na manhã desta quarta-feira, 14, as buscas por vestígios do assassinato de Eliza Samudio nos sítios do goleiro Bruno Fernandes e de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, amigo dele, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eliza, de 25 anos, desaparecida desde 10 de junho, tentava provar na Justiça que o goleiro é o pai do filho dela, de quatro meses.

O juiz titular da Vara da Infância e Juventude de Contagem (MG), Elias Charbil Abdou Obeid, determinou nesta terça-feira, 13, a internação do adolescente J., primo do goleiro Bruno e envolvido no desaparecimento de Eliza, pelo prazo de 45 dias no Centro de Internação Provisória (CEIP) no bairro Horto, região leste de Belo Horizonte.

Após colher o depoimento do menor, o promotor Leonardo Barreto Moreira Alves fez uma representação contra J. "Ele é acusado de ter participado do homicídio, do sequestro e também da ocultação do cadáver", disse Alves.

OUTRA AMANTE

A Polícia Civil de Minas pretende convocar para prestar depoimento Fernanda Gomes de Castro, de 32 anos, que seria amante do goleiro Bruno Fernandes e passou a ser investigada no inquérito sobre o desaparecimento de Eliza Samudio.

A polícia suspeita que Fernanda tenha seguido para Minas com o goleiro e o bebê, enquanto a vítima viajou com Luiz Henrique Romão, o Macarrão, e J.. Durante a viagem, Eliza teria sido agredida a coronhadas por J., que é primo do goleiro.