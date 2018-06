Polícia rodoviária apreende 400 quilos de carne em Sergipe

SÃO PAULO - Policiais rodoviários federais apreenderam na madrugada de sexta-feira, 6, aproximadamente 400 quilos de carne transportadas irregularmente no km 47 da BR-235, em Itabaiana, Sergipe.

Os agentes federais faziam o trabalho de ronda na rodovia quando solicitaram que um veículo parasse. Durante a abordagem, os policiais encontraram no compartimento de carga do automóvel carnes do tipo caprino e frango. O alimento era transportado sem as mínimas condições de higiene e refrigeração necessárias. A equipe também descobriu que o motorista do veículo não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O condutor informou aos agentes federais que os animais foram abatidos em sua propriedade, no município de Itabaiana, e seriam comercializados em feiras livres da capital sergipana. A carga foi apreendida e encaminhada à Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro).

O texto foi atualizado às 15h30 de domingo, 8.