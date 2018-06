Polícia Rodoviária apreende 5 toneladas de maconha no PR Policiais rodoviários estaduais do oeste paranaense apreenderam na madrugada de quinta-feira cerca de 5 toneladas de maconha que seriam transportadas da cidade de Matelândia (PR) até Canoas(RS). Desencadeada na última quarta-feira, a operação "Centopéia" resultou em várias apreensões, entre elas a da carga de maconha, encontrada na carroceria de um Ford Cargo estacionado dentro de oficina mecânica às margens da BR-163, em Lindoeste, a 500 quilômetros da capital paranaense. A maconha estava escondida num carregamento de telhas. O motorista do caminhão, Daniel Rodrigues Borges, de 43 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A polícia chegou até o carregamento após denúncia anônima. A Operação Centopéia está sendo realizada no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, por policiais federais e estaduais, com o objetivo de combater o roubo e o furto de veículos e cargas e o tráfico de drogas e de armas.