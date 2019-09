Polícia rodoviária apreende carregamento de armas e munições na rodovia Rio-Santos

RIO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carregamento de armas e munições na madrugada deste sábado, 21, na Rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura de Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro.

LEIA TAMBÉM > Morre criança baleada durante ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro

Agentes faziam uma fiscalização de rotina na rodovia quando abordaram um veículo com dois homens: o motorista, de 25 anos, e um idoso de 65 anos. Durante a revista, os policiais descobriram um compartimento debaixo do banco traseiro, onde estavam escondidas 48 pistolas, 95 carregadores e 1.830 munições de diferentes calibres.

Segundo a PRF, o carregamento abasteceria o crime organizado em algumas comunidades do Rio de Janeiro. O motorista foi preso em flagrante e afirmou que receberia R$ 5 mil pelo transporte do veículo de Curitiba, no Paraná, até a cidade do Rio.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal, localizada na Praça Mauá, no centro da capital.