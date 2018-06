Polícia Rodoviária apreende fuzis que iriam para morros no Rio

SÃO PAULO - Sete fuzis foram apreendidos na tarde desta quarta-feira, 10, em Miranda, no Mato Grosso do Sul, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O veículo Vectra foi abordado na Rodovia BR-262, na localidade chamada de Guaicurus, e era ocupado por duas pessoas que se identificaram como pastores da Igreja Mundial, sendo o condutor S. B. F. N., de 42 anos, e o acompanhante F. F. M., de 31 anos.

Na abordagem eles disseram aos Policiais Rodoviários que tinham ido até Corumbá, no Mato Grosso do Sul (que faz fronteira com a Bolívia), para fazer uma pregação aos fiéis, porém ambos estavam visivelmente nervosos e apresentaram contradições sobre informações a respeito do que fizeram naquela cidade.

Ao ser realizada uma revista no veículo, os Policiais Rodoviários encontraram sete fuzis, de fabricação norte-americana, marca Bushmaster, Modelo M-15, Calibre 5,56, que estavam escondidos em compartimento de fundo falso nas portas e no assento traseiro do veículo. As armas estavam desmontadas para que pudessem ser acondicionadas e envolvidas por material adesivo plástico.

O condutor disse aos policiais que iria encontrar uma pessoa em Campo Grande e que depois viajariam para Niterói, no Rio, destino final das armas, que seriam entregues para traficantes de um morro na região.

Os policiais, então, foram até a capital e encontraram a pessoa apontada pelo condutor, F. J. S. F., de 36 anos, que também se identificou como sendo pastor da mesma Igreja. Os três homens foram presos.

