Polícia Rodoviária apreende mais de 1t de drogas e um fuzil na BR 258 em MS

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma abordagem de rotina feita por policiais rodoviários federais, na manhã de quarta-feira, 11, resultou na apreensão de mais de 1 tonelada de drogas, medicamentos veterinários e um fuzil AK-47 no quilômetro 258 da BR-163, em Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul.

O veículo parado pelos policiais é um caminhão Ford Cargo, modelo 2422, com placas de Mato Grosso do Sul. Nele foram encontrados 538 quilos de maconha, 480 quilos de cocaína, três mil bolinhas de haxixe (um tipo de maconha mais forte), um fuzil AK-47 e uma caixa de medicamentos veterinários.

O material, segundo o motorista, de 51 anos, detido em flagrante, havia saído de Amambai e tinha como destino Belo Horizonte, capital mineira. O motorista afirmou que receberia R$ 5 mil pelo serviço de transporte da droga e que essa já era a terceira viagem dele. O caso foi registrado na Polícia Federal de Dourados.