Polícia rodoviária aprende 200 quilos de maconha na Imigrantes Homens da 1ª Companhia do 1º Batalhão de Policiamento Rodoviário apreenderam, por volta da 1h30 da madrugada desta terça-feira, na altura do quilômetro 42 da pista Sul da Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, 200 quilos de maconha que eram transportados na caçamba de uma picape Chevrolet S-10 prata. Ao passar pela base policial existente no Riacho Grande, o veículo, que possui vidros escuros e fazia manobras perigosas em alta velocidade, levantou suspeita nos policiais, que alertaram outros PMs que estava mais adiante. Um bloqueio foi feito no quilômetro 40, mas os ocupantes da picape não pararam o veículo, abandonando-o dois quilômetros depois no acostamento da serra. Segundo testemunhas, três homens saíraM da S-10 e fugiram pelo matagal. A droga, embalada em forma de tijolos, com fita adesiva amarela, foi levada ao 3º Distrito Policial de São Bernardo. Segundo a PM, não há queixa de roubo em relação à picape, que também foi apreendida.