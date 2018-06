Polícia Rodoviária Federal inicia operação fim de ano

Começa nesta sexta-feira, 19, a Operação Fim de Ano da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Às 16 horas, os agentes da PRF dão início às ações para aumentar o policiamento e reduzir o número de acidentes nas estradas federais do País. Veja também: Dicas no Blog do Verão09 Fotos de banhistas aproveitando o verão Diferentemente dos outros anos, a PRF utilizará seu calendário de operações para o verão concentrando diversas atividades pontuais. A Operação Fim de Ano será encerrada à meia-noite do primeiro domingo de 2009, dia 4 de janeiro. Os números da operação serão coletados, comparados e as demais operações serão montadas com base na análise desses dados.