Polícia Rodoviária Federal notifica milhares de motoristas multados

Dezenas de milhares de proprietários de veículos multados em rodovias de todo o País, de abril de 2005 a fevereiro 2007, estão sendo notificados das autuações na edição desta quarta-feira, 24, do Diário Oficial da União.

A relação das placas dos veículos está em 544 páginas do jornal oficial e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF), do Ministério da Justiça, dá um prazo de 15 dias para que os donos dos carros informem o nome do condutor responsável pela infração.

O DPRF afirma, em um Edital de Notificação de Autuação por Infração de Trânsito, que decidiu publicar a lista "após esgotadas as tentativas de entrega (da comunicação) via remessa postal."

O edital adverte que o proprietário que não encaminhar a informação ao endereço da Polícia Rodoviária Federal no Estado onde ocorreu a infração, "ou a qualquer das unidades administrativas" da corporação, será "responsabilizado" pela ocorrência.

Na edição online do Diário Oficial, é possível realizar buscas pelo CPF/CNPJ do proprietário e placa do veículo. "O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações é: placa/UF, CPF/CNPJ do proprietário ou infrator, auto de infração, data da infração e código da infração/desdobramento", informa a página do DPRF.

Para consultar a lista, abra o documento no formato PDF e insira a placa do veículo ou um número de CPF/CNPJ no campo "procurar" ou "find", no canto superior direito da página.