Polícia Rodoviária Federal vai leiloar carros apreendidos A Polícia Rodoviária Federal vai leiloar os veículos apreendidos nos últimos 12 meses e que estão lotando os pátios, pois seus proprietários não aparecem para retirá-los. Os leilões vão acontecer em todas as regiões do País. Nos últimos 12 meses, foram aprendidos nas estradas brasileiras quase 100 mil veículos. A maioria fica guardada nos postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo reportagem do Jornal Nacional, só em Goiás, cerca de 500 proprietários estão sendo comunicados sobre o leilão. Uma lei permite a venda de veículos parados há mais de três meses na Polícia Rodoviária. Segundo os policiais, em alguns casos dificilmente o dono deve aparecer para tentar retirar o carro. Um dos veículos, por exemplo, é avaliado em R$ 5.000, mas tem uma ficha extensa de 18 metros com mais de 380 multas, a maioria por excesso de velocidade. A dívida chega a R$ 50 mil, dez vezes mais que o preço de mercado do carro. Para atrair compradores, o leilão vai permitir que os carros sejam vendidos sem as dívidas. O primeiro leilão será ainda neste mês e vai acontecer em Goiânia. Em São Paulo ainda não foi definida uma data para o leilão, segundo a PRF do Estado.