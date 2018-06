Polícia rodoviária prende homem por tráfico internacional de drogas

Na tarde deste sábado, 10, o 2º Batalhão de Polícia Rodoviária prendeu um homem por tráfico internacional de drogas, armas e munições em Araçatuba, na Rodovia Marechal Rondon.

O traficante ia de ônibus de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, até Brasília, no Distrito Federal, quando o veículo foi parado pelas autoridades para uma revista. A polícia encontrou 14 tabletes de maconha, equivalente a 14,68 kg, uma réplica de uma arma de fogo, um revólver calibre 357, uma pistola calibre 9mm e duas caixas de munição para as armas.

Segundo a assessoria de comunicação social da Polícia Militar de São Paulo, o homem afirmou que saiu de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e seu destino final seria Belo Horizonte, Minas Gerais. O traficante ainda disse que receberia R$ 3 mil pelo transporte.

Após a voz de prisão, o homem foi levado para a Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba e, depois, encaminhado para a Cadeia Pública de Penápolis.