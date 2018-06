Polícia tenta encontrar suspeito de ter assassinado a mulher no Rio

Seis equipes da Divisão de Homicídios tentam localizar em vários endereços o desempregado Rafael da Silva de Lima, de 27 anos, suspeito de ter assassinado a facadas sua ex-mulher, Iris Bezerra de Freitas, de 21, encontrada no sábado dentro de uma mala na Avenida Visconde de Albuquerque, no Leblon, zona sul do Rio.

De acordo com o delegado titular da DH, Felipe Ettore, há indícios de que o crime tenha sido premeditado. "O fato de ele ter enviado o filho do casal para o Nordeste e planejado ocultar o corpo em uma mala são indícios de premeditação", disse o delegado.

Ettore disse ainda que uma amiga da vítima havia feito uma queixa do desaparecimento de Iris na delegacia do Leblon antes de o corpo ser encontrado.