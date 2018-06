Polícia testa cabine detectora de metais e drogas em Cumbica A Polícia Federal começa a testar nesta quarta-feira, 24, no Aeroporto de Cumbica o Sentinel II, capaz de detectar em 5 segundos se o passageiro carrega entorpecentes, explosivos e armas químicas. Com um custo aproximado de US$ 500 mil, o equipamento é uma cabine equipada com dispositivos de jatos de ar que soltam partículas da pele e roupa das pessoas. O aparelho consegue acusar até se o passageiro consumiu drogas.