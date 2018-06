Polícia troca tiros com suspeitos na Linha Vermelha

Uma viatura da polícia foi atingida por disparos na manhã deste sábado, 12, na Linha Vermelha, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe decidiu abordar um carro, por volta das 7 horas. Ao se aproximar o veículo, os policiais foram recebidos com tiros. Eles revidaram, mas ninguém ficou ferido. Os suspeitos fugiram para a comunidade do Lixão, na altura de Duque de Caxias.