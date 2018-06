Polícia vai enquadrar estudantes envolvidas em morte de colega no RS

PORTO ALEGRE - A Polícia Civil de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, irá enquadrar por homicídio doloso duas das três adolescentes envolvidas na morte da aluna Marta Avelhaneda Gonçalves, de 14 anos. A estudante, conforme laudo pericial morreu por asfixia dentro da sala de aula na última quarta-feira, 8, na Escola Estadual Luiz de Camões.

O delegado responsável pela investigação, Leonel Baldasso, afirmou que o inquérito será concluído e remetido à Justiça até a próxima sexta-feira, 17. “Ainda irei ouvir os depoimentos de todos os alunos da classe. Há muitas contradições, no entanto não resta dúvida que a morte foi ocasionada por lesões no pescoço, ou seja, estrangulamento”, afirmou.

De acordo com a polícia, as duas adolescentes, de 12 e 13 anos, negam veementemente que teriam estrangulado a vítima. Já a terceira aluna, envolvida no caso, afirmou que teria chamado socorro à diretora da escola.

Por envolver menores de idade, a polícia instaura um procedimento de apuração da prática de ato infracional - e não inquérito, já que crianças e adolescentes são responsabilizados segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“Esta outra aluna não teria participado diretamente da briga, então, se for comprovado que realmente não houve contato físico com a vítima, não tem motivo para ser indiciada”, explicou o policial Leonel Baldasso. Na próxima semana, o socorrista do SAMU que atendeu a ocorrência também será intimado a depor à polícia.