Polícia vai indiciar presos em protesto por lesão corporal

A Polícia Civil vai indiciar por lesão corporal e tentativa de incêndio os 13 manifestantes detidos após o protesto contra o presidente norte-americano Barack Obama em frente ao consulado dos Estados Unidos no Rio, na noite de sexta-feira. Segundo policiais, são 12 adultos e um menor, entre homens e mulheres.

Ontem pela manhã, os homens detidos foram deslocados para o presídio Ary Franco, em Água Santa. Já as mulheres foram levadas para o presídio de Bangu. O menor foi encaminhado para a Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente. Até a tarde de ontem, a Polícia não havia divulgado os nomes dos detidos.

Na noite de sexta-feira, cerca de 200 pessoas participaram do protesto, organizado por representantes de movimentos sociais. A bandeira do PSTU dominava a paisagem do protesto. Um segurança do consulado, que foi atingido por um coquetel molotov lançado por manifestantes, foi medicado e prestou depoimento após o protesto.

Ontem, as organizações Movimento dos Sem-Terra (MST), Intersindical, UNE, Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino, Rede Jubileu Sul e Cebrapaz repudiaram a violência ocorrida no protesto. As entidades atribuíram a origem dos conflitos à agentes provocadores infiltrados na multidão e ressaltaram o teor pacífico da manifestação. Em nota oficial, as organizações reiteraram convocação para o dia de luta anti-imperialista na manhã de hoje, no metrô da Glória, zona sul do Rio.