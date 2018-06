Polícia vai indiciar suspeito de atropelar 17 pessoas no carnaval no RS

SÃO PAULO - A Polícia Civil informou nesta quinta-feira, 23, que irá indiciar por tentativa de homicídio com dolo eventual o motorista de 18 anos que atropelou 17 pessoas em uma festa de carnaval de rua em Palmares do Sul, no litoral norte do Rio Grande do Sul.

As vítimas atingidas pelo carro na madrugada do último dia 21 sofreram escoriações e algumas fraturas. Uma adolescente de 15 ano, foi internada com traumatismo craniano no Hospital de Tramandaí.

O caso aconteceu em Cidreira, em um ponto de encontro de jovens nas noites de carnaval. O suspeito avançou sua caminhonete EcoSport contra uma multidão. Depois, tentou dar ré e fugiu.

Na quarta-feira, 22, 11 testemunhas foram ouvidas. Segundo a versão de algumas delas, o motorista teria ficado irritado com algumas pessoas que lançaram spray de espuma em seu carro. O suspeito disse em depoimento que foi cercado por pessoas que queriam agredi-lo e avançou para escapar das ameaças.

Em um primeiro momento, o motorista foi enquadrado por lesão corporal culposa, sem intenção de matar. Com isso, o motorista iria responder ao processo em liberdade. O delegado Petersen Benitez, da Delegacia de Quintão, deverá solicitar à Justiça a prisão preventiva do jovem.