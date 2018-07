Polícia vai investigar incêndio que matou menino de 3 anos A polícia vai investigar a causa do incêndio que provocou a morte de um menino de três anos, nesta segunda-feira, no início da tarde, em Laranjeiras, bairro de Cosmópolis, 142 quilômetros a noroeste de São Paulo. Cosmópolis não tem Corpo de Bombeiros, e o incêndio, no quarto onde estava o garoto, foi controlado pelos vizinhos. Segundo a polícia, o menino estava no quarto, enquanto a mãe Ester da Silva, lavava roupa, fora da casa. Os vizinhos perceberam o incêndio, arrombaram uma porta e encontraram o garoto, já morto, encolhido próximo à parede. Ester e o pai do menino, Edilson Farias, ficaram em estado de choque e foram levados para o hospital da cidade. O casal tem outra filha, de cinco anos, que estava na escola quando ocorreu o incêndio.