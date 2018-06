Policiais apreendem granadas em baile funk carioca Policiais do 12.º Batalhão de Polícia Militar apreenderam seis granadas durante um baile funk realizado na quadra da escola de samba Acadêmicos do Cubango, em Niterói, na madrugada deste domingo. A apreensão foi feita durante investigação de combate às drogas. Os policiais também prenderam três homens, acusados de tráfico. Além das granadas, foram apreendidos outros tipos de armamento, como um fuzil, uma pistola nove milímetros, e um revólver calibre 32. Com os acusados, foram encontrados ainda três rádios transmissores e 130 sacolés de cocaína. Os policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12.ºBPM entraram no baile disfarçados de freqüentadores, enquanto outro grupo de policiais, fardados em viaturas, davam apoio nas imediações do local. Os acusados presos foram identificados como Deiverson Castro Almeida de 21 anos, Luciano Conceição, de 27 anos, e um menor de 16 anos. Todos foram encaminhados para a 78.ª DP.