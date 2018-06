Policiais apreendem produtos contrabandeados em São Paulo A Polícia Federal divulgou nesta segunda-feira, 24, que foi localizada na noite da última sexta, uma residência utilizada como depósito de grande quantidade de material contrabandeado em São Paulo. Dentre os produtos apreendidos estão materiais de informática, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, como aparelhos de ar condicionado e geladeiras. O responsável pelo local foi preso. A localização do lugar não foi divulgada. As investigações que indicaram o local foram iniciadas em maio, quando a Polícia Federal encontrou um galpão em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde eram armazenados produtos contrabandeados e cargas roubadas. A partir de então as investigações levaram a este novo endereço em um bairro residencial da capital paulistana. O responsável poderá responder pelos crimes de contrabando e descaminho, com pena prevista de um a quatro anos.