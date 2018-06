Policiais atiram em vendedor de shopping O vendedor de roupas do Shopping Morumbi André Luiz de Souza, de 29 anos, foi confundido com um ladrão e acabou baleado por homens do Grupo de Operações Especiais (GOE). Mesmo deitado de bruços no chão e dizendo ser trabalhador, o rapaz recebeu um tiro na panturrilha direita e na coxa esquerda. O episódio aconteceu na madrugada de terça-feira, quando Souza pegou um táxi no Shopping Morumbi e foi abordado por homens do GOE. Segundo Souza, os policiais atiraram no carro. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que um dos policiais foi afastado provisoriamente.