Policiais brigam na porta de boate em SP Uma briga entre dois policiais, ontem, na porta de uma boate no centro de São Paulo terminou com um preso e outro ferido. Um policial federal foi detido e encaminhado ao 4º Distrito Policial (Consolação) e um policial civil acabou levado a um hospital com ferimentos na face. Por volta de 6h30, guardas civis metropolitanos passavam pela Avenida Ipiranga quando viram o policial federal empunhar uma arma e agredir o policial civil, que estava caído. Não se sabe o motivo da briga.