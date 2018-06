Policiais civis do Espírito Santo entram em greve Os policiais civis do Espírito Santo estão em greve desde a zero hora de hoje. As ocorrências não estão sendo registradas e as investigações estão suspensas. Somente serviços de emergência, como recolhimento e liberação de corpos e perícia, foram mantidos. A categoria está há sete anos sem aumento e reivindica 38% de reajuste. Para o presidente do Sindicato dos Policiais Civis (Sindipol), José Rodrigues Camargo, 90% dos policiais da Grande Vitória aderiram à paralisação. ?Não temos como controlar o interior do Estado?. Os policiais em greve se reúnem ao meio-dia para avaliar o movimento e devem sair em passeata pelas ruas de Vitória.