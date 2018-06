Policiais civis fazem operação contra criminalidade em todo o País

Atualizado às 15h54.

RIO - Policiais civis de diversos Estados do Brasil realizam operações de combate à criminalidade nesta quarta-feira, 27. No Rio, até as 15 horas houve 63 prisões, sendo 46 por cumprimento de mandado de prisão e 17 em flagrante, 76 pessoas autuadas, 2 menores apreendidos, 15 mandados de busca e apreensão cumpridos, 7 veículos recuperados, além de drogas, munições e uma quantidade de dinheiro ainda não contabilizada apreendidas.

A ação é uma reedição da Operação PC 27, realizada em maio e que terminou com 2,3 mil criminosos presos. O objetivo é reprimir o tráfico de drogas, jogo do bicho, venda de produto pirata, além de cumprir mandados de prisões, de busca e apreensão, entre outras diligências.

"O objetivo da operação é promover uma integração entre as polícias do país, fortalecendo o contato e a troca de informações entre as instituições", afirmou a chefe da Polícia Civil do Rio, delegada Martha Rocha.