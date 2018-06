Policiais civis presos por extorsão e envolvimento com quadrilha em SP Um delegado e dois investigadores do 52º Distrito Policial, do Parque São Jorge, foram presos nesta terça-feira, 29, acusados de extorsão e outros crimes. Segundo investigações, os policiais civis atuavam em conluio com uma quadrilha especializada no contrabando de notebooks e outros produtos vindos do Paraguai. O esquema funcionava do seguinte modo: logo que o comprador recebia os notebooks e os levava para casa, surgiam os policiais, que apreendiam a mercadoria e liberavam o receptador mediante uma propina. O passo seguinte era revender a mercadoria apreendida. No entanto, uma das vítimas do golpe tinha amigos na polícia e alertou os policiais que efetuaram as prisões.