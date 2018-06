Policiais civis são presos ao tentarem extorquir comerciantes Um investigador e um carcereiro da Polícia Civil de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, foram detidos, no início da noite de terça-feira, quando extorquiam o proprietário de uma lan house situada na altura do nº 124 da Rua João Batista Medina, no centro de Embu, cidade vizinha. Policiais militares da 3ª Companhia do 36º Batalhão, que faziam patrulhamento no Largo 21 de Abril, foram acionados pela vítima e realizaram o flagrante dentro do estabelecimento comercial, no momento em que os policiais civis recebiam do proprietário da lan house R$ 3 mil. Foram detidos o investigador Gustavo Souza Miguel, o carcereiro Acioli Bergfeld Sarmento dos Santos, e uma terceira pessoa, identificada como Jair Oliveira dos Santos. O caso foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil, que não forneceu maiores informações à imprensa.