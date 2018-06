Policiais da Gávea buscam suspeitos de atropelar filho de Cissa Guimarães

RIO - Seis equipes da 15ª Delegacia de Polícia da Gávea estão à procura dos motoristas que furaram o bloqueio da CET-Rio e participaram do acidente que matou o estudante Rafael Mascarenhas, de 18 anos, filho da atriz Cissa Guimarães e do saxofonista Raul Mascarenhas, na madrugada de hoje, na Gávea, na zona sul do Rio.

A Polícia Civil do Rio informou que os investigadores já analisaram as imagens da CET-Rio para tentar identificar o atropelador. Em depoimento, um dos amigos da vítima disse que dois carros trafegavam em alta velocidade pelo túnel antes do acidente. Os veículos aparentemente participavam de um "pega".

Apesar das negativas da CET-Rio, os motoristas teriam furado o bloqueio. A atriz não deu declarações ao deixar o Hospital Miguel Couto, na Gávea (zona sul da cidade). Em seu twitter, a mensagem "Em luto" apareceu há duas horas junto com a foto da artista ao lado do filho.