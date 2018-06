Policiais de delegacia do Deic são afastados Dez policiais da Delegacia de Roubos de Cargas do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) foram afastados e outros 50 vão deixar a delegacia - 10 por semana. O motivo do afastamento de toda a delegacia não foi revelado. Trata-se da maior mudança numa unidade do Deic desde a posse da nova direção do departamento, em março.