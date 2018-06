Policiais de SP têm 6,5% de reajuste A partir de hoje os policiais civis, militares e técnico-científicos do Estado de São Paulo receberão aumento de até 6,5% no salário-base, como parte do acordo feito no ano passado entre o governo e as categorias. O aumento foi aprovado em 2008 pela Assembleia, por meio de duas leis complementares.