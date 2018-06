Policiais de UPP prendem assaltante de joalheria no Rio

RIO - Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Mangueira, na zona norte do Rio, prenderam Paulo Antônio de Melo Júnior, 26 anos, na noite desSe domingo, 18. Nino, como é conhecido, é acusado de participar com outros dois comparsas do assalto a uma joalheria em Botafogo, no dia 27 de maio.

Ele estava na Rua Henrique de Mesquita, na Mangueira, e tentou fugir quando percebeu que a polícia se aproximava. Nino ainda tentou se esconder na casa de um morador, mas os PMs receberam autorização para entrar e prender o criminoso. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 40, munições e três carregadores. O caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão).

Em outubro, policiais da mesma UPP prenderam Alexandre Moreira Júnior, 18, conhecido como Meleca. O terceiro participante do assalto ainda não foi identificado.