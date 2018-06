Policiais envolvidos na morte de mulher no Rio têm prisão temporária decretada

RIO - Dois policiais militares que lideraram a operação que resultou na morte da auxiliar de serviços gerais Cláudia Silva Ferreira, no dia 16, tiveram a prisão temporária decretada nesta quinta-feira, 27, por 30 dias. O 1.º tenente Rodrigo Medeiros Boaventura era o chefe da equipe, enquanto o 2.º sargento Zaqueu de Jesus Pereira Bueno era o segundo líder do grupo.

"Sem a prisão será bastante improvável que se leve a bom termo as investigações, com o esclarecimento dos fatos. A atividade participativa dos moradores da comunidade não se mostra favorável quando se cuida de prestação de depoimentos sobre fatos que alcançam pessoas que percorrem as ruas e vielas, armados e fardados, onde vivem desprotegidos", afirma o juiz Murilo Kieling em sua decisão. "A prisão temporária é de caráter cautelar, sem culpa formada, provisória", continua o magistrado.

Kieling também determinou que a prisão de Ronald Felipe dos Santos, morador que testemunhou o tiro contra Cláudia, também foi atingido e indiciado por tráfico de drogas e tentativa de homicídio contra os policiais, seja transformada de preventiva em temporária por 30 dias.