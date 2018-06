Policiais federais paralisam atividades por 6 horas em todo País

SÃO PAULO - Policiais federais de todo o País fizeram uma paralisação relâmpago nesta quarta-feira, 14, entre 8h e 14 horas, para reivindicar reajuste salarial de 24% e a readequação do plano de carreira.

Com isso, alguns serviços - emissão de passaporte, emissão de porte de arma, fiscalizações e investigações - ficaram prejudicados, segundo a Federação Nacional das Polícias Federais. Somente as pessoas com agendamento prévio foram atendidas na maioria dos postos. Durante a paralisação, a categoria manteve somente os plantões e custódia de presos.

A federação ainda não tem um balanço sobre a adesão da paralisação, mas um levantamento deve ser divulgado até o fim do dia. Caso as reivindicações não sejam atendidas, os policiais prometem voltar a cruzar os braços por 48 horas, a partir do próximo dia 28.