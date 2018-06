Policiais federais vão fazer mutirão para entrega de passaportes no Ceará

FORTALEZA - Mesmo em greve, os policiais federais no Ceará realizam nesta quarta-feira, 5, um mutirão para entrega de passaportes. O atendimento em caráter emergencial será das 8 às 16 horas, no anexo da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Fortaleza e vai atender uma demanda reprimida desde 7 de agosto, quando começou a paralisação dos policiais federais. Os PFs no Ceará seguem orientação nacional de manutenção da greve por tempo indeterminado.

"A entrega dos passaportes em mutirão é uma forma de mostrar para a sociedade que a PF quer continuar dando assistência a todos, mas para isso é necessário melhores condições de trabalho", disse o presidente do Sindicato dos Policiais Federais no Ceará, Carlos Façanha.

Desde a última segunda-feira, 3, policiais federais estão acampados em frente ao Ministério do Planejamento, em Brasília, aguardando para serem recebidos. "Nossa esperança é de uma reunião para discutir a reestruturação da carreira da categoria", cogita Carlos Façanha.

A categoria reivindica reestruturação de carreira. "Há cerca de três anos os policiais federais tentam negociar com o governo a aplicação da 9.266, de 1996, que passou a exigir para o ingresso aos cargos, o Nível Superior. Só que na prática é a portaria 523 do Ministério de Planejamento e Gestão, de 28 de junho 1989, que regulamenta a atividade, caracterizando a ainda como de nível médio", reclama Carlos Façanha.