Policiais ferroviários protestam contra Lula em Recife Pouco mais de 30 policiais ferroviários protagonizaram na manhã deste domingo, no Recife, o único protesto enfrentado pelo presidente-candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na sua passagem pelo Estado no fim de semana. Três faixas repetindo a afirmação "A Polícia Ferroviária Federal pede socorro" ilustravam a manifestação, defronte do hotel onde o presidente se hospedou, na praia de Boa Viagem. "Somos pouco mais de 1.300 policiais ferroviários, número insuficiente para fiscalizar toda a malha ferroviária", afirmou o presidente da associação da classe em Pernambuco, Augusto Lima. A principal reivindicação dos policiais ferroviários é passar para a alçada do Ministério da Justiça. A classe está ligada ao Ministério dos Transportes. "É natural que a polícia esteja vinculada à Justiça", disse Lima, ao lembrar que neste ministério haveria ainda maior possibilidade de concurso público. Uma carta com as reivindicações dos policiais ferroviários foi entregue por Lima ao presidente, quando este deixou o hotel para seguir para Olinda, onde participou de uma plenária com políticos, empresários e intelectuais que apóiam sua candidatura à reeleição. Ao lado dos manifestantes, populares aplaudiram o presidente.