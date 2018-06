Policiais ficam feridos em perseguição a ladrões em SP Dois policiais militares da 3ª Companhia do 18º Batalhão, que ocupavam a viatura de prefixo 18319, em perseguição a dois homens que estavam em uma moto roubada, bateram o veículo contra um poste na altura do nº 3.500 da Avenida Deputado Cantídio Sampaio, em Vila Terezinha, região da Brasilândia, zona Norte da capital paulista, por volta da 1h desta madrugada. Colegas dos dois policiais, que também participavam da perseguição, retiraram os feridos da viatura e os encaminharam ao Pronto-Socorro do Hospital de Vila Nova Cachoeirinha. Os PMs, cujos nomes não foram divulgados nem pela corporação nem pelo hospital, continuam internados, mas já fora de perigo. Os bandidos conseguiram fugir. O boletim de ocorrência sobre o acidente foi registrado no 72º Distrito Policial, de Vila Penteado.